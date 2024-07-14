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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الشرطة تنقل سيدة مريضة بالإسكندريه إلى المستشفى

السيدة المريضة
السيدة المريضة
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استجابت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية لإلتماس إحدى السيدات لمساعدتها في الانتقال للمستشفى لتلقي العلاج.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع كافة البلاغات وخاصةً ذات الطابع الإنسانى.. فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بطلب مساعدة لإحدى السيدات – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وتعذر نقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج نظراً لمعاناتها من بعض الأمراض ، وعدم قدرتها على الحركة. 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ، وجرى مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن جانبها توجهت المواطنة المذكورة بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.
 

للمستشفى لتلقى العلاج وزارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية