رئيس شباب النواب يطالب بمشاركة المصريين بالخارج في خطة استصلاح الأراضي

طالب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وزارة الزراعة بتفعيل مبادرة مزرعة الوطن الذي يعطي الحوافز للمصريين بالخارج في تملك الاراضي الزراعية لاستصلاحها .

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد ، وكيل مجلس النواب وبحضور وزراء الزراعة والري والشئون النيابية.

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة السابق علي مبادرة مزرعة الوطن بهدف الاستفادة من قدرات وخبرات المصريين بالخارج في مجال الزراعة وزيادة إنتاجية الأرض من المحاصيل، وايضاً تملكهم الأراضي الزراعيه لافتا إلي أن “هناك دراسات متكاملة ومشروعات مقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن التي نأمل من الحكومة الاستفاده منها من خلال تمليك المصريين بالخارج لتحقيق رؤية القيادة السياسية في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية”.

وانتقد رئيس لجنة الشباب ، تعطيل وزارة الزراعة بعض المصنعين عن ممارسة عملهم نتيجة لتأخر اعتماد الموافقات من اللجان التي تنعقد كل ٣ شهور لاستيراد بعض خامات الإنتاج مطالبا الوزير الجديد بضرورة العمل علي حلها .

وخلال جلسة الاستماع لوزير الري ، وجه الدكتور محمود حسين تساؤلا عن عدم الاستفادة من مياه الأمطار خلال فصل الشتاء خاصة في المحافظات الساحلية، عن طريق إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار ، مطالبا باستكمال مشروع تبطين الترع بمرحلة أخرى تتضمن تغطية الترع لتقليل الفاقد من المياه والاستفاده من اسطح هذه الترع بعد تغطيتها ، وكذلك تنفيذ اقتراح تشجيع المستثمرين لإنشاء محطات تحلية المياه في المحافظات الساحلية وذلك لمواجهة انخفاض نسبة الفرد من المياه.