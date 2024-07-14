بيان هام بشأن العمل في قطاع الزراعة باليونان

في إطار جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل آمنة ولائقة للشباب المصري بالخارج، فإن "الوزارة" تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة، والحذر، لعدم التعرض للنصب، فيما يتعلق بالسفر للعمل الموسمي في قطاع الزراعة باليونان، سواء من خلال شركات أو أفراد.

وتؤكد الوزارة أنها هي المسئولة عن تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية مع اليونان، دون أية وسطاء، وقد تم موافاة الجانب اليوناني بقاعدة بيانات العمالة التي تم عقد اختبارات لها، وفي انتظار موافاتنا بأسماء العمال الذين وقع الاختيار عليهم.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن أية مُستجدات من خلال الصفحة الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الوزارة الرسمي، علمًا بأن كل الوظائف التي تُوفرها الوزارة سواء بالداخل أو الخارج مجانية ودون أية تكاليف.