زي النهاردة.. التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران

تمر علينا اليوم الأحد الموافق ١٤ شهر يوليو، العديد من الأحداث السياسية والرياضية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1789 - سقوط سجن الباستيل في فرنسا ويعد من أهم احداث الثورة الفرنسية .

وعام 1937 - التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران.

وفي عام 1958 - انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي، ومقتل الملك فيصل الثاني وأفراد أسرته..

وفي عام 1969- اندلاع حرب كرة القدم بين الهندوراس والسلفادور

عام 2002 - نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال أثناء إستعراض 14 يوليو العسكري.

عام 2007 - محادثات بين الأفرقاء اللبنانيين بمستوى الصف الثاني بمشاركة من ممثلين المجتمع المدني تعقد في «سان كلو» بفرنسا وذلك لحل الخلافات بين السياسيين اللبنانيين برعاية فرنسية رسمية ممثلة بوزير الخارجية برنار كوشنار، واستمرت المحادثات ليومين ولم تؤدي إلى نتيجة ملموسة.

عام 2008 - المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير وذلك لارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور.

وفي عام 2015 - التوصل إلى اتفاق شامل وتاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني بين مجموعة 5+1 وإيران.

2016 - وقوع حادث دهس متعمد بشاحنة بمدينة نيس الفرنسية يسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 202 آخرين.