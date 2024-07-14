عرض برنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "الأحزاب والتوافق السياسي.. حالة ترقب للمشهد في فرنسا".

حالة من الترقب تغلف المشهد السياسي في فرنسا، في أعقاب فوز تحالف اليسار بالانتخابات البرلمانية في مفاجأة أحدثت حالة من الجدل السياسي بشأن مدى التوافق الذي من الممكن أن يتم لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي حين ارتفع المد اليميني في فرنسا وأوروبا أيضا، تتعلق الأنظار بمدى النجاح الذي من الممكن أن يحققه التحالف، فضلا عن مدى قدرته على خلق حالة توافقية مع تيار الوسط وتحالف اليسار لتشكيل حكومة تستطيع الاطلاع بمهام المرحلة الحالية التي تأتي في ظرف تاريخي بالغ الحساسية.

متغيرات عدة طرأت على الوضع السياسي في فرنسا خلال الفترة الماضية، تمهد الطريق خلال المرحلة الجديدة، تنعكس أثارها بطبيعة الحال على المحيطين الإقليمي والدولي، في ظل انغماس العالم بصراعات لا يكاد ينتهي أحدها إلا ويبدأ جديد في التفاقم والطفو على سطح التوترات العالمية فكيف تتوافق أحزاب فرنسا بشأن الحكومة الجديدة؟.

https://www.youtube.com/watch?v=ZzgRyVqDABY&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9