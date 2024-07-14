نهائي يورو 2024.. الجماهير الإنجليزية تثير فوضى في شوارع برلين

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، العديد من أعمال الشغب بسبب تصرفات الجماهير الإنجليزية، قبل مباراة النهائي المرتقب بين منتخب إنجلترا ونظيره الإسباني، فى كأس أمم أوروبا يورو 2024.

يلتقى منتخب إسبانيا نظيره إنجلترا فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأولمبي" ببرلين، فى نهائى كأس المم الأوروبية 2024.

وخرج الآلاف من المشجعين الإنجليز إلى شوارع مدينة برلين، وأثاروا بها أعمال شغب وفوضى، وذلك بعد انتهائهم من حفلات شربوا فيها الخمور، لتتدخل الشرطة الألمانية وتلقي القبض على العديد منهم .



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مشجعا إنجليزيًا تعرض لإصابة دموية في أذنه، ودخل آخر في شجار مع مشجع، وأصيب رجل وكان لابد من علاجه في سيارة إسعاف.

وتواجدت الشرطة الألمانية فى جميع انحاء مدينة برلين، بعدد كبير من الوحدات، بعد حفلات الشرب، كما تواجدت الشرطة الفيدرالية في محطات القطار تحسباً لأى أعمال عنف.



كما كشفت صحيفة "بيلد" أنه تم القبض على العديد من الإنجليز، من قبل الشرطة ووضعهم في السجون لبقية الليلة، ولا يزال من غير الواضح عدد الاعتقالات التي تمت.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى تواجد 30 ألف مشجع للمنتخب الإنجليزي في برلين بدون تذاكر، بالإضافة إلى 200 من المشاغبين المخيفين، وفي غرب مدينة برلين، تشعر الشرطة بالقلق من تجمعات الإنجليز خارج الحانات، بسبب تناول الكثير من الكحول.