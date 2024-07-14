وزير التموين يتابع مع غرفة الحبوب وشعبة المخابز استقرار منظومة الدعم

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية اليوم، كلًا من طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، وعبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.

حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكل من غرفة صناعة الحبوب والشعبة العامة للمخابز خلال الفترة المقبلة بما يضمن انتظام العمل بمنظومة المطاحن والمخابز والعمل على تذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء التنفيذ.



وجرى الاتفاق أثناء اللقاء على عقد مجموعة من اللقاءات الدورية وبحث أي مطالب مقدمة من غرفة صناعة الحبوب أو الشعبة العامة للمخابز لضمان استمرار واستقرار عمل منظومة الطحن والخبز، بما يعود بالنفع على كل المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم.