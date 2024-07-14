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الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يُقرر وقف نشاط شركة إلحاق عمالة لمخالفتها القانون

وزارة العمل
وزارة العمل
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قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد،  وقف نشاط شركة النجم الساطع لإلحاق العمالة بالخارج،الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط عمليات إلحاق العمالة رقم 1383 "شركات"، وذلك لاخلالها بشروط منح ترخيص مزاولة هذا النشاط.

 

ووجه الوزير الإدارات المُختصة، بتكثيف المُتابعة لأوضاع ،ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات،للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون ،والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

 

يأتي  قرار الوزير تنفيذاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و القرار الوزاري رقم "135" لسنة 2003 ،بشأن اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل، و على المذكرة المعروضة من السيدة الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات بشأن قيام هذه الشركة بمخالفة شروط منح ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة .

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