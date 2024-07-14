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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زيادة أسعار السجائر.. تعليق مهم من الشعبة حول ندرة المنتجات الشعبية

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أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار السجائر اليوم وفق قرار الشركة وليس له علاقة بالتأمين الصحي بواقع 22 قرشا، مضيفا: الزيادة ضئيلة جدا، والدولة نسبتها 11 قرشا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: مستويات أسعار السجائر في السوق المصري 3، الأول يبدأ من جنيه حتى 34.70 جنيه ، الثاني من 34.70 جنيه حتى 50.40 جنيه، والثالث من 50.40 جنيه فيما أزيد من ذلك.

وتابع إبراهيم إمبابي قائلا: المنتجات المتوسطة والعليا هي الأكثر وجودا حاليا في الأسواق؛ لأن التاجر يستطيع التحكم في أسعارها كيف ما شاء، على عكس السجائر الشعبية مثل السوبر وكليوباتر التي تبحث عنها غالبية طبقات الشعب فتجد ندرة في مثل هذه الأوقات.

https://www.youtube.com/watch?v=LF6dON0rdQY

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