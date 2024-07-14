وزير الشباب يعقد أول اجتماع لمجلس أمناء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس أمناء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية في اجتماعهم الأول؛ لبحث ومناقشة خطط عمل الاتحاد والرؤية المستقبلية والبرامج التدريبية للكيانات خلال الفترة المقبلة، بحضور وسام صبري، نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس من الاتحاد والجهات الممثلة من الاكاديمية الوطنية والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.



حيث أكد وزير الشباب والرياضة، أن تمكين الشباب أولوية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والإيمان الكامل بأهمية مشاركتهم في صنع القرار، والعمل على تعزيز دورهم في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى اهتمام الدولة المصرية بتمكين الشباب.



وأشار الوزير إلى أهمية دور اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية خلال الفترة المقبلة، لما تمثله الكيانات الشبابية كشريك أساسي لوزارة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها، وتعمل على دعمها وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لها لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.