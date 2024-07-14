غرفة القليوبية: ارتفاع الصادرات المصرية لصربيا خلال عام 2023 لـ30 مليون دولار

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، ازدهرت بشكل كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد شهدت العلاقات من الناحية الاقتصادية والسياسية تقدما ملحوظا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية، لافتا إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والصربي على حد سواء.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن العلاقات بين الدولتين شهدت تقدما كبيرا ويظهر ذلك في ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتسجل 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 177%، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 93.9 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7 %، وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.

وأوضح أن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التجارة البينية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية مشيراً إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسه تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والصبي على حد سواء ، مطالبا بضرورة الاستفادة من السوق الصربي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول شرق وجنوب قارة أوروبا ، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لدولة صربيا خاصة فيما يتعلق بمنتجات البتروكيماويات والمستحضرات الطبية والسلع الهندسة.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الصربية زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين، وتزامناً مع الاحتفال بمرور 116 عاماً على العلاقات بين مصر وصربيا، و استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش " بقصر الاتحادية.