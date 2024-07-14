انطلاق فعاليات اللقاءات التوعوية لمحو الأمية التي تنظمها جامعة جنوب الوادي

انطلقت بقاعة مجلس مدينة قنا أولى اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية التى تنظمها جامعة جنوب الوادى لطلابها فى محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور منسقي الجامعة ومسؤولي هيئة تعليم الكبار بقنا وحشد كبير من طلاب الجامعة.

واستهل اللقاء بكلمة ياسر السمهودى مدير عام فرع تعليم الكبار بقنا الذى وجه الشكر لإدارة الجامعة على تنظيم تلك اللقاءات التوعوية التى بدورها تفعل البروتوكول المبرم بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار بقيادة الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار مؤكدا على دور الجامعة الرئيسى فى محو أمية عدد كبير من مواطنى محافظة قنا على مدار عشر سنوات منذ توقيع البروتوكول وحتى اللحظة وأضاف ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات للطلاب لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم فى عملية المشاركة.



وتحدث الدكتور محمد سيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة عن أهمية مشاركة طلاب الجامعة كدور تطوعى لهم فى خدمة مجتمعهم وأشار إلى قرار مجلس الجامعة فى عام 2023 إلزام طلاب كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية والآداب والتجارة والحقوق بالمشاركة فى المشروع بمحو أمية دارس ناجح واحد خلال سنوات الدراسة مستعرضا دور منسق الكلية فى المشروع ودور إدارة محو الأمية وطرق التواصل بين الطلاب وبينهم وكيفية جذب الدارسين والأسلوب الدراسى لتعليمهم ودور مركز تعليم الكبار بالجامعة وطرق التواصل معه.



وتحدث محمد الكامل منسق عام الجامعة فى المشروع القومى لمحو الأمية عن الحوافز التي تقدمها كل من الجامعة والهيئة للطلاب المشاركين والحوافز التي تمنح للمتميزين من المشاركين من الطلاب ووضع كل المعلومات الخاصة بالمشاركة وما يستجد منها على صفحة الجامعة على شبكة الإنترنت حتى يتم التيسير على الطلاب الحصول على المعلومة اللازمة وكيفية التواصل مع منسقى الجامعة، وأشار إلى بعض النماذج المضيئة من المشاركين من طلاب الجامعة وتكريم الجامعة لهم محذرا الطلاب من الوقوع فى براثن الابتزاز الذي قد يتعرض له طلاب الجامعة من أفراد من خارج الجامعة لإنهاء حصولهم على شهادة محو الأمية نظير مقابل مادي وأنه يجب على الطالب اتباع الطرق الشرعية للمشاركة فى المشروع.



اختتم الحديث الحسينى عبد الفتاح مدير إدارة مركز ومدينة قنا فى محو الأمية عن مراحل عملية المشاركة منذ فتح الفصول الدراسية للأمين وتوقيتات ومدة فتح الفصول وأماكن التدريس لهم وعرض نموذج للامتحان الذي يخوضه الدارس فى نهاية مدة الفصل وعرض طرق التواصل مع موظفي الإدارة.



شارك فى اللقاء محمد عبد الحفيظ نائب رئيس مركز ومدينة قنا والأستاذ محمد عز سكرتير عام المجلس ووجها التحية للمشاركين من الجامعة والهيئة مؤكدين على التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة فى مختلف المجالات.

وشارك عدد من مسؤولي هيئة تعليم الكبار بقنا والأستاذ عبد الناصر أحمد منسق كلية التجارة و شيماء محمد منسق كلية الآداب.

جدير بالذكر ان هذه اللقاءات تعقد خلال شهر يوليو الجاري فى محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر حيث يشهد هذا الأسبوع لقاءات محافظة قنا ثم الاسبوع القادم فى محافظة الأقصر وتختتم تلك اللقاءات بالغردقة حيث لقاء طلاب محافظة البحر الأحمر.

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