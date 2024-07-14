يورو 2024.. تفوق إنجليزي على إسبانيا في تاريخ المواجهات

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والذى يجمع بين منتخب إنجلترا، الذى يلتقى بنظيره إسبانيا، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد على ملعب "الأولمبي" بمدينة برلين، والتى تستضيفها ألمانيا.

مشوار إسبانيا

وقدم المنتخب الإسبانى مسيرة حافلة فى تلك النسخة من بطولة يورو 2024، حتى وصل إلى النهائى بعد أداء قوى، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة أو التعادل في جميع مبارياته الـ 6، والتى حقق في جميعها الانتصار، وسجل 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

مشوار إنجلترا

فيما امتلأ طريق منتخب إنجلترا إلى نهائى تلك النسخة يورو 2024 بالأشواك، ولكن تخطاها بعد مسيرة قوية، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 7 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

ويسعى المنتخب الإسبانى، لاستغلال قوة خط هجومه فى تلك المباراة، لتعديل سجل تاريخ المواجهات بين الفريقين، والتى يسيطر عليها المنتخب الإنجليزي.



تاريخ المواجهات

حيث التقى المنتخبان في 8 مباريات رسمية بمختلف البطولات من قبل، فاز المنتخب الإنجليزى فى 4 مرات، وحققت إسبانيا الفوز فى مرتين بينما حل التعادل مرتين.

وكانت آخر مواجهة بين إسبانيا وإنجلترا جمعت بينهما في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حقق المنتخب الإسباني الفوز بهدفين لهدف ذهابًا في لندن، فيما فازت إنجلترا إيابًا بـ 3 أهداف لهدفين في إشبيلية.

وتواجه المنتخبان مرتين في بطولة الأمم الأوروبية، فازت إنجلترا في مباراة دور المجموعات بنسخة 1980، قبل أن يتعادلا سلبيًا في الدور ربع النهائي من نسخة 1996 ويفوز الإنجليز مجددًا بركلات الترجيح.

