موعد وفضل وحكم صيام يوم عاشوراء

يبحث المسلمون عن موعد قدوم يوم عاشوراء 2024، حيث يستحب صيام المسلم يومي تاسوعاء وعاشوراء، والتقرب إلى الله بصالح الأعمال، إذ يعد صيام عاشوراء سُنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد يوم عاشوراء 2024

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن موعد يوم عاشوراء 2024، سيكون بعد غدٍ “يوم الثلاثاء العاشر من المحرم عام 1446 هجرية، الموافق 16 يوليو 2024”.



موعد يوم تاسوعاء 2024

وأوضحت دار الإفتاء، في حديثها عن يوم عاشوراء 2024، أن يوم تاسوعاء سيكون الإثنين الموافق التاسع من المحرم 1446 هجرية، الموافق 15 يوليو 2024.

حكم صيام يوم عاشوراء

وقالت «الإفتاء» إن صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء مستحب شرعا، كما يستحب التوسعة وإدخال السرور والفرح على الناس وعلى الأهل والأقارب يوم عاشوراء.

واستشهدت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقي، قال ابن عيينة: «قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا».

حكم صيام يوم عاشوراء منفردا

وأشارت الدار إلى أنه يستحب صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر الله المحرم- منفردًا، لأنه لم يرد نهي عن صومه منفردًا، ويستحب مع ذلك صوم يوم قبله أو يوم بعده خروجًا من الخلاف، والأمر في ذلك واسع.

فضل صيام يوم عاشوراء

وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل صيام يوم عاشوراء: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله». رواه مسلم

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله».

وصيام يوم الحادي عشر من شهر المحرم

وذكرت دار الإفتاء أنه يستحب صوم يوم الحادي عشر من المحرم مع يوم عاشوراء لمن لم يصم يوم التاسع، وَيَدُلُّ له خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا».