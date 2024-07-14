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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية السعودي: هناك تطابق في الموقف مع تركيا بشأن القضية الفلسطينية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن هناك تقدم كبير في العلاقات مع تركيا وعازمون على تطويرها، وهناك تطابق في الموقف مع تركيا بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية في قطاع غزة.

وأضاف "فرحان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، "سنستمر في التنسيق لتحقيق المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطيني".

وتابع: "نؤكد باستمرار على أهمية الوصول الفوري لوقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات للشعب الفلسطيني".

من جانبه قال وزير الخارجية التركي في المؤتمر الصحفي، إن النداء الذي توجه به الرئيس أردوغان إلى سوريا هو مهم للغاية وننصح بأن يتم الاستماع إليه، مؤكدا أن تحسين العلاقات مع سوريا أمر طبيعي.

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