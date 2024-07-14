انطلاق برنامج UPSKILL بجامعة عين شمس لتنمية مهارات الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس

افتتحت غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، فعاليات برنامج الـ UpSkill في نسخته الثانية الذي يقام تحت مظلة قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة من خلال مركز التوظيف ومركز التدريب والتطوير ومركز الابتكار وريادة الأعمال، تحت إشراف الدكتورة نيڤين عاصم الرئيس التنفيذي للقطاع، الدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال ، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

يهدف البرنامج إلى تأهيل 1500 من طلاب وخريجي جامعة عين شمس و 100 عضو هيئة معاونة (معيد و مدرس مساعد) علي مدار 3 أشهر ليصبحوا كوادر فعالة في سوق العمل وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لتحديد مسارهم المهني السليم في سوق العمل؛ كما يهدف البرنامج الي تأهيل عدد من الطلاب بتقنيات التفكير التصميمي ومهارات ريادة الأعمال وتنمية مهارات أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة وتأهليهم للمشاركة في تقديم الدعم والإرشاد لطلاب الجامعة بجميع فاعليات قطاع الابتكار والتدريب.

في كلمتها أكدت فاروق أن جامعة عين شمس تولي مثل تلك المبادرات والبرامج أهمية كبرى لما لها من دور في تحسين مهارات الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس بما يواكب احتياجات سوق العمل المعاصر، وربط خريجي الجامعة بالفرص المختلفة في سوق العمل.

وأشادت بالمجهود المبذول في تصميم البرنامج ليكون نموذجا متكاملا يضم كل العناصر الأساسية بالمنظومة من طلاب وخريجين وهيئة معاونة ويدعم الشباب في كافة اختياراتهم المستقبلية سواء في التوظيف أو ريادة الأعمال، وذلك في إطار التكامل بين كافة مراكز القطاع .

وعبرت نائب رئيس الجامعة عن سعادتها بالتطوير الذي شهده البرنامج مقارنة بنسخته السابقة من خلال تفعيل رؤية الجامعة نحو ضرورة بناء الشراكات والتحالفات بما يساهم في تعظيم الإستفادة والنتائج ، وذلك من خلال ربط شركاء الصناعة من القطاعات المختلفة لينضموا إلي البرنامج كشركاء فاعلين ليحصدوا ثمار هذا البرنامج من خلال أنشطة التعلم عبر التجربة والأنشطة التوظيفية المختلفة.

وفي ختام كلمتها أعربت عن تطلعها لتحقيق نتائج مثمرة، مقدمة الشكر لقطاع الإبتكار بمراكزه الثلاثة وكافة شركاء البرنامج.

شهد الافتتاح شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين ، الدكتورة ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين ، الدكتورة رنا الهلالى مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.