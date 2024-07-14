وزير الخارجية التركي: لا نية لإسرائيل بالتوصل إلى سلام في المنطقة

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه مع الجانب السعودي في قضية وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، لافتا أن إسرائيل ونتنياهو يرتكبان مجازر جديدة كلما ظهرت بوادر أجواء بناءة.

وأضاف "فيدان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن المجازر الإسرائيلية المستمرة تجعلنا نفكر أن حكومة نتنياهو لا تدخل المفاوضات سوى للدعاية، و لا نية لإسرائيل بالتوصل إلى سلام في المنطقة.

وتابع: “حكومة نتنياهو ليس لديها نية لتحقيق السلام أبدا، ويجب على إسرائيل أن تقبل فورا المقترح الذي وضعه الوسطاء ووافقت عليه حماس”.