الأرشمندريت العميد يعقوب خليل يترأس القداس الإلهي في دير القديس جاورجيوس البطريركي

ترأس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القدّيس يوحنّا الدمشقيّ اللّاهوتيّ في جامعة البلمند، لبنان، ورئيس رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الأوسط A.T.M.E، القداس الالهي في كنيسة دير القديس جاورجيوس البطريركي التابع لبطريركية الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس في القاهرة ، وذلك بدعوة من الأرشمندريت دمسكينوس الازرعي رئيس الدير .

وقد خدم القداس عدد من طلاب معهد اللاهوت في البلمند، كما شارك بحضور القداس، الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الاوسط، أرليت ميشيل رئيسة جمعية الراعي الصالح للروم الأرثوذكس في مصر الجديدة، الإعلامية ليا عادل معماري منسقة العلاقات الإعلامية الكنسية في المجلس، ومؤمنين .

بعد الانجيل المقدس، ألقى قدس الأرشمندريت دمسكينوس الازرعي رئيس الدير كلمة روحية، رحب فيها باسم قداسة البطريرك ثيودوروس الثاني، بقدس الأرشمندريت يعقوب خليل ، والدكتور ميشال عبس والإعلامية ليا معماري، مثنيا على جهود معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في البلمند والدور الذي يؤديه مجلس كنائس الشرق الأوسط على مختلف الصعد.

كما قدم شرحا مسهبا عن تاريخ الدير الذي يعتبر من أهم الأديرة التاريخية وأعرقها في مصر والذي يعتبر منارة روحية لكل الكنائس والطوائف دون تمييز.

ولم يغب عن باله من أن يستذكر الاوجاع والأزمات والهموم التي تحيط بالمنطقة بالإضافة إلى الفقر الذي يلف الكثير من العائلات، سائلا الله أن يزرع سلامه في المنطقة والعالم وان تصمت طبول الحرب.

في ختام كلمته، قدم باسم قداسة البطريرك ثيودوروس الثاني، إلى كل من الأرشمندريت يعقوب خليل، الدكتور ميشال عبس، والإعلامية ليا معماري كتابا يخط تاريخ بطريركية الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس.

بعد القداس، التقى الجميع حول مائدة محبة في قاعة الدير.