ملك الأردن: أشعر بصدمة وغضب شديدين لمحاولة اغتيال ترامب

عبر ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين، عن شعوره بصدمة وغضب شديدين لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي وندين كل أنواع العنف السياسي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

في سياق متصل، قال خبير الشؤون الأمريكية، الدكتور حسين الديك، إن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، تؤكد وجود حالة من الانقسام الشديد تضرب المجتمع الأمريكي.

وأوضح الديك، في مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية: "هذه المحاولة جرس إنذار للساسة الأمريكيين والنخب السياسية الأمريكية عما يحدث في أمريكا، إذ جرى استهداف مرشح للرئاسة ورئيس سابق من على منصة في مهرجان انتخابي يعد مؤشرا خطيرا المجتمع".

وتابع، أن هناك نحو 10 ملايين من الكتلة الانتخابية الخاصة بدونالد ترامب، موضحًا: "أي أنهم ليسوا جمهوريين، لكنهم مؤيدون ومناصرون للرئيس الأمريكي السابق.

وذكر، أنّ الحزب الجمهوري هو الذي يصر على تعديل هذا البند من الدستور الأمريكي الذي يمنح المواطنين حق اقتناء السلاح، لافتًا إلى أنّ نحو 400 مليون قطعة سلاح منتشرة في المجتمع الأمريكي، من بينها 80 مليون قطعة انتشرت منذ 2020 حتى 2040، وبالتالي فإن المجتمع الأمريكي مسلح وإذا ما وقع السلاح في أيدي بعض المتطرفين، فإن هذا الأمر يلقي بظلاله على الأمن.