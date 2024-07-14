رئيس جامعة أسيوط يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الطب

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الطبيب الحسين محمد عبدالمطلب المدرس المساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط، بعنوان: "نتائج الحقن المباشر، والعكسي؛ مقارنة بالحقن المباشر لمحلول شلل عضلة القلب أثناء عمليات كبارى الشرايين التاجية المعقدة" بمستشفى القلب الجامعي.



أشرف على الرسالة الدكتور أحمد المنشاوي أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، ورئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود خيرى الهايش أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد إبراهيم عبدالوهاب مدرس جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط.

وتكونت لجنة المناقشة على الرسالة من الدكتور أحمد المنشاوي أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، ورئيس جامعة أسيوط (عن المشرفين)، والدكتور محمد أحمد خليل أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط (مناقش داخلي)، والدكتور أيمن محمد عبدالغفار أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة سوهاج (مناقش خارجي).

وأشار الدكتور المنشاوي؛ إلى أهمية موضوع الدراسة، وتناولها لجانب مهم، وحيوي؛ يستهدف تحسين وظائف عضلة القلب بعد عمليات الشرايين التاجية، وذلك من خلال مقارنة شلل القلب التقدمي - الرجعي المتزامن مع شلل القلب التقدمي في العمليات الجراحية المعقدة لتغيير شرايين الشريان التاجي، مشيداً بجهود شباب الأطباء، ونشاطهم العلمي المتميز، الذي ينعكس في تطوير الخدمات الطبية المقدمة، والوصول إلى منظومة صحية سليمة، ومتطورة؛ لخدمة المرضى.

وأوضح الدكتور المنشاوي: إن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج بخصوص تلك التقنية؛حيث وجد أن إعطاء محلول شلل عضلة القلب بالطريق المباشر، والعكسي؛ له نتائج أفضل في الحفاظ على وظائف القلب ، وتحسين المريض ما بعد الجراحة.

وأشار الباحث؛ إلى أن هذه الدراسة عبارة عن تجربة عشوائية محكومة وحيدة التعمية؛ في قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى جامعة أسيوط، وكانت معايير الاشتمال: العمر 18-60، ومعدل ضخ الدم للبطين الأيسر 30 -50 %، مرض الصمام التاجي، أو الأبهري المرتبط بمرض نقص تروية القلب، وجاءت معايير الاستبعاد: مرض الصمام المزدوج ، ومشاكل الصمامات الخلقية المرتبطة: بأمراض القلب، وجراحة القلب السابقة، وحالات الطوارئ، ومرض السكري الذي لا يمكن السيطرة بشكل جيد عليه، كما تم تسجيل مرضى أمراض القلب الإقفارية، المصابين بمرض الأوعية الدموية المتعددة لعمليات كباري الشرايين التاجية المعقدة ما بين يناير 2020، ويناير 2022م.

شهدت المناقشة حضور؛ الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط السابق، والدكتور عصام عبدالله مدير مستشفى القلب الجامعي ، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس، والأطباء بالقسم.

