"القوة في شبابنا" مبادرة صيفية للأعلى للثقافة

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فتح باب التسجيل في برنامج مبادرة "القوة في شبابنا"، والتي ينظمها المجلس في الفترة من 5 إلى 22 أغسطس المقبل

وتهدف المبادرة إلى دعم ورعاية الموهوبين من الشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الثقافة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعزيز الحوار الثقافي وتبادل الآراء والخبرات بين الأجيال.

وتستهدف المبادرة الشباب من سن 18 إلى 35 عامًا، وتتضمن فعالياتها عدد من القاءات الفكرية والمحاضرات العامة والورش التدريبية للشباب.

فعاليات ومحاضرات

تبدأ الفعاليات بمحاضرة افتتاحية يلقيها الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ثم محاضرة بعنوان "ما التاريخ؟!" يلقيها الدكتور محمد عفيفي يليها محاضرة بعنوان "علم الاجتماع في عالم متغير" تلقيها الدكتورة منى الحديدي، أستاذة علم الاجتماع.

محاضرة بعنوان "الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي" يلقيها المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، كما تشمل محاضرة بعنوان "تكوين الهوية المصرية" يلقيها الدكتور عماد أبو غازي، أستاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، محاضرة بعنوان "القدرة على التسامح" يلقيها الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس، محاضرة بعنوان "المسرح والتعبير الإنساني" يلقيها الدكتور محمد الشافعي، أستاذ علوم المسرح بجامعة 6 أكتوبر، محاضرة بعنوان "القيادة المجتمعية: كيف يكون للشباب دورًا فعالاً؟" يلقيها مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة.

ورش متعددة

وتضم المبادرة ورش تدريبية منها ورشة "الشعر" يقدمها أحمد حسن، الناقد والشاعر، ورشة "القصة القصيرة" تقدمها الدكتورة عزة بدر، القاصة والروائية، ورشة "الدراماتورج" تقدمها رشا عبد المنعم، الفنانة والكاتبة المسرحية، ورشة "التمثيل" يقدمها أحمد السيد أبو موسى، المخرج والفنان المسرحي، ورشة "الإخراج المسرحي" يقدمها عصام السيد، الناقد والمخرج المسرحي، ورشة "الإلقاء" يقدمها الإعلامي الدكتور حسين حسني، ورشة "مبادئ السوشيال ميديا" يقدمها محمد فاضل، الباحث والمتخصص في مجال التكنولوجيا.