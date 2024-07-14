محافظ المنيا: التقدم لمدارس التمريض بدءًا من بعد غدٍ الثلاثاء

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن فتح باب القبول بمدارس الثانوية الفنية للتمريض، للعام الدراسي 2024/ 2025 بدءًا من بعد غد الثلاثاء 16/7/2024 وحتى الأربعاء 24/7/2024 ، فى 12 مدرسة ( بنين - بنات) على مستوى المحافظة.



من جانبه أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القبول بمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي القادم، سيتم على 4 مراحل متتالية تبدأ المرحلة الأولى بمجموع من 280 حتى 275، والمرحلة الثانية بمجموع 274.5 حتى 270، والثالثة من مجموع 269.5 حتى 265 ، والرابعة من 264.5 وحتى 260، مشيراً الى أنه سيتم غلق باب القبول فور استكمال الأعداد المطلوبة التى يتم التصفية منها وفى حالة عدم استكمال الملفات والأعداد المطلوبة في بعض المدارس يتم النزول بالدرجات.



وأوضح الدكتور مينا سمير، مدير إدارة التدريب والمدارس، أن القبول للدراسة بمدارس الثانوية الفنية للتمريض، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها مع دراسة اللغة الانجليزية كلغة أولي أو ثانية ، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبناء محافظة المنيا ، مشيراً إلى أنه سيتم قبول أوراق المتقدمين لكل مركز إدارى على حدة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات التنسيق والاختبارات والكشف الطبى.



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