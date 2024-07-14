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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين يستبعد وقوف الإدارة الأمريكية الحالية وراء محاولة اغتيال ترامب

الكرملين
الكرملين
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأحد: إن بلاده تستبعد وقوف الإدارة الأمريكية الحالية وراء محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب خلال فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا.

وأكد بيسكوف - في مؤتمر صحفي بثته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إدانة بلاده الدائمة لأي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي.

ومن جانبها.. قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن محاولة اغتيال ترامب تعني أن التهديد في الداخل وليس في الخارج، وأود فقط أن أوضح أن هذه هي الديمقراطية الأمريكية التي أوصلتها الليبرالية إلى حالة انتحارية.

وأضافت زاخاروفا - في قناتها على "تليجرام" تعليقا على محاولة اغتيال ترامب - "يتنافسون على القول إن هذا يشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية".

الكرملين ترامب