الكرملين يستبعد وقوف الإدارة الأمريكية الحالية وراء محاولة اغتيال ترامب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأحد: إن بلاده تستبعد وقوف الإدارة الأمريكية الحالية وراء محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب خلال فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا.

وأكد بيسكوف - في مؤتمر صحفي بثته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إدانة بلاده الدائمة لأي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي.

ومن جانبها.. قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن محاولة اغتيال ترامب تعني أن التهديد في الداخل وليس في الخارج، وأود فقط أن أوضح أن هذه هي الديمقراطية الأمريكية التي أوصلتها الليبرالية إلى حالة انتحارية.

وأضافت زاخاروفا - في قناتها على "تليجرام" تعليقا على محاولة اغتيال ترامب - "يتنافسون على القول إن هذا يشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية".