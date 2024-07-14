الخدمة السرية الأمريكية:تجاوبنا مع مطلب زيادة الإجراءات الأمنية لترامب

نفى جهاز الخدمة السرية الأمريكي عدم التجاوب مع مطلب زيادة الإجراءات الأمنية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدا إضافة تقنيات وقدرات وقائية بسبب سفر ترامب المتزايد خلال حملته الانتخابية.

وكتب أنتوني جوجليلمي مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية، في منشور عبر منصة /اكس/ للتواصل الاجتماعي، اليوم "الأحد" أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي خصص لـ "دونالد ترامب" مزيدا من الأمن والموارد أثناء سفره للمشاركة في الحملة.

وأضاف: "هناك تأكيد غير صحيح بأن أحد أعضاء فريق الرئيس السابق طلب موارد أمنية إضافية وتم رفض تلك الموارد".