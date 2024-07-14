محمد الجالي: إسرائيل لا تحترم المواثيق الدولية

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنّ زيارة الرئيس الصربي لمصر مهمة، كما استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبالا كبيرا، وقبلها كانت هناك زيارة للرئيس السيسي إلى صربيا.

وأضاف الجالي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "كان هناك دعم لهذه العلاقات بين البلدين واستقبال حار للرئيس السيسي هناك وشهدنا جميعا كلام الرئيس الصربي للرئيس السيسي وإشادته بالتنمية في كل ربوع مصر، وبخاصة، الساحل الشمالي، البحر الأحمر، والمدن الجديدة، وانبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحديثه للرئيس السيسي بأنه معجب للغاية بإدارته للبلاد في ظل هذه التحديات المحيطة بنا من كل جانب".

وتابع: "كان هناك توافقا في الرؤى فيما يتعلق بمختلف الملفات، سواء على الصعيدين السوداني والسلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد، أن كلمة الرئيس السيسي كانت مركزة جدا تحدث فيها عن توظيف معبر رفح وإحكام السيطرة على قطاع غزة، وكان تصريحا موفقا جدا ويؤكد أن مصر لن تسمح للجانب الإسرائيلي بأن يستغل معبر رفح لتجويع الفلسطينيين, وتضع العالم أمام مسؤوليته لإنفاذ هذه المساعدات، مشددًا على أن مصر تضغط بكل قوة، وإسرائيل لا تحترم المواثيق الدولية.