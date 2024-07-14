تخرج 23 متدربًا من 13 دولة إفريقية في برنامج إستراتيجيات زراعة الأرز

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج المبعوثين الأفارقة من البرنامج التدريبي "تبنى استراتيجيات زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية في إفريقيا"، والذي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثلاثي مع هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA"" والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية للزراعة، حيث قام "فاروق" بتسليم المتدربين شهادة إتمام البرنامج

وأكد أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية لأشقائنا العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الأفريقية لرفع كفاءتهم والاستفادة بالخبرة المصرية في هذا المجال تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون الزراعي مع دول القارة.

وقال د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ان البرنامج نفذه المركز المصري الدولي للزراعة لعدد 23 متدربا من 13 دولة إفريقية هم بوركينا فاسو، توجو، زامبيا، غانا ، غينيا كوناكري، كاميرون، كوت ديفوار، كينيا، ملاوي، مالي، مدغشقر، الصومال،النيجر.

واشتملت مراحل تنفيذ البرنامج على شقين، الشق الأول منها تضمن إلقاء الضوء على الإنتاجية الزراعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في زراعة الأرز وكيفية الذكاء الاصطناعي لمجابهة النتائج السلبية للتغيرات المناخية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لحقول ومزارع الأرز بمحافظة كفر الشيخ ومحطة غربلة وتنقية التقاوي فضلاً عن تنفيذ عدد من الزيارات إلى المعامل البحثية للتعرف على كيفية إنتاج البذور المعتمدة.

هذا وقد تضمن البرنامج السياحي على عدد من الزيارات المختلفة لمحافظة الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.



هذا وقد أشاد المشاركين بالبرنامج التدريبي من حيث تغطيته لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية في مجال إستراتيجيات زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية في إفريقيا وكذا أشاد بالمتدربين.



حضر الاحتفالية بعض السادة ممثلى السفارات القارة الافريقية المشاركة في البرنامج والسفير أوكا هيروشي سفير اليابان بجمهورية مصر العربية وشينوما ساو نائب رئيس مكتب جايكا مصر والمهندسة سهير الحفني - مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة.

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