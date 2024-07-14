خلافات زوجية.. وفاة ربة منزل تناولت قرصًا سامًا بالصف

صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثمان ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، بعدما أنهت حياتها عقب تناولها قرصًا لحفظ الغلال السامة، في مركز الصف جنوب الجيزة.

خلافات زوجية

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية في الواقعة، أن الضحية أقدمت على إنهاء حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة، نتيجة لخلافات أسرية مع زوجها.

جرى الاستماع إلى أهلية المتوفاة والذين لم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاتها، وهو ما أكدته مفتش الصحة عقب الكشف على الضحية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقق، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كاب وكروكس.. تفاصيل مقتل شاب في حدائق الأهرام

وفي واقعة أخرى، تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب على يد صديقه بعد وصلة هزار بينهما بمنطقة حدائق الأهرام.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث أن الشاب الضحية يُدعى “ محمد مصطفى” ويبلغ من العمر 19 عامًا، وفي يوم الواقعة كان الضحية يجلس مع صديقه المتهم، ونشبت بينهما مشاجرة بعد وصلة هزار، حيث كسر المتهم زجاجة وغرس عنقها في رقبة المجني عليه ليسقط غارقًا في دمائه، ويلقى مصرعه على الفور قبل أن يصل إلى المستشفى.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إشارة من المستشفى بوصول شاب مصاب بجرح طعني بالرقبة وتوفى متأثرًا بإصابته قبل إسعافه، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم إلى محل البلاغ، وتبين أن المجني عليه يدعى "أحمد مصطفى" 19 سنة، مصاب بجرح بالرقبة، وآخر بالذراع، وأنه فارق الحياة نتيجة مشاجرة في منطقة (ن) بحدائق الأهرام.



وأشارت التحريات إلى أنه أثناء وصلة "هزار" بين شابين بجوار مسجد منطقة “ ن” بحدائق الأهرام، تحول الأمر إلى مشادة كلامية، ومنها إلى مشاجرة، عجز باقي الأصدقاء عن منعها، حيث قام الشاب المتهم بكسر زجاجة مياه غازية كانت بجواره وغرس عنقها في رقبته لتتفجر الدماء منها وسط صرخات الباقين ومحاولات إنقاذه قبل أن يتم استدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وأفاد عدد من شهود العيان، بأن أحد الشابين خطف من الآخر "شبشب كروكس" فرد عليه صديقه بخطف "الكاب" منه ليتحول المزاح إلى مشاجرة أنهاها المتهم بقتل صديقه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.