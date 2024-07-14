"إسحق" و"باسيليوس" يترأسان القداس الختامي لمسيرة الشباب بكاتدرائية يسوع الملك

ترأس صباح اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القداس الختامي للمسيرة الحادية عشرة للشباب القبطي الكاثوليكي بمصر “ مسيرة صلاة ” بمشاركة الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص و توابعها و المونسينيور جوزيف فورو مستشار سفارة الفاتيكان و الأب فرنسيس وحيد خادم المسيرة وعدد من الآباء الكهنة و الأخوات الراهبات وشباب المسيرة وذلك بكاتدرائية يسوع الملك.

و ألقى الأنبا إبراهيم كلمة روحية تشجيعية لهم بعنوان ( نهاية المسيرة بداية الانطلاق ) مؤكدا لهم على الانطلاق من المسيرة كعلامة حية و نقطة بداية للدخول في عمق الحياة الروحية من خلال الصلاة.