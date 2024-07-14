ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"إسحق" و"باسيليوس" يترأسان القداس الختامي لمسيرة الشباب بكاتدرائية يسوع الملك

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس صباح اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القداس الختامي للمسيرة الحادية عشرة للشباب القبطي الكاثوليكي بمصر “ مسيرة صلاة ” بمشاركة  الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص و توابعها و المونسينيور جوزيف فورو مستشار سفارة الفاتيكان و الأب فرنسيس وحيد خادم المسيرة وعدد من الآباء الكهنة و الأخوات الراهبات وشباب المسيرة وذلك بكاتدرائية يسوع الملك.

و ألقى الأنبا إبراهيم كلمة روحية تشجيعية لهم بعنوان ( نهاية المسيرة بداية الانطلاق ) مؤكدا لهم على الانطلاق من المسيرة كعلامة حية و نقطة بداية للدخول في عمق الحياة الروحية من خلال الصلاة.

 

 

 

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك القداس الختامي شباب الكاثوليك الأنبا باسيليوس مطران المنيا للاقباط الكاثوليك الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص و توابعها