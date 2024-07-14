نورا أشرف.. طالبة العلوم التي تحدت "الجسم الزجاجي" وانطلقت إلى عالم الأعمال بـ"دكان البهجة"

في عالم يملؤه التحديات، نجد قصصاً ملهمة لأشخاص تحدوا الصعاب وحققوا نجاحات باهرة، ومن بين هذه القصص قصة فتاة تواجه إعاقة حركية ولكنها تجاوزت التحديات وحققت نجاحًا لافتًا.

نورا أشرف ولدت بإعاقة حركية جعلت من الصعب عليها التنقل بسهولة، لكنها لم تدع هذه الإعاقة تعرقل طموحاتها وأحلامها منذ صغرها.

منذ صغرها تتمتع نورا بروح قوية وإرادة صلبة، مما جعلها تتفوق في دراستها وحصلت على مجموع كبير بالثانوية العامة، والتحقت بكلية العلوم رغم الصعوبات التي كانت تواجهها .

اكتشفت حبها للرسم فكانت تعبر عن مشاعرها وأفكارها من خلال هذا الفن، مما ساعدها في بناء ثقة كبيرة في نفسها فقررت أن تواصل تعليمها الجامعي رغم التحديات الجسدية، و تفوقت نورا في دراستها الجامعية بفضل تصميمها وعزيمتها وكانت تستغل كل فرصة لتطوير مهاراتها .

انتقلت “البوابة نيوز” لتسلط الضوء على نورا أشرف وعلى رحلة كفاحها حتي اصبحت صاحبة مشروع اون لاين من اجل الصمود ومواجهة كل التحديات

نورا شابة طموحة تبلغ من العمر 24 عامًا تعيش في قرية محلة مرحوم التابعة بمركز طنطا في محافظة الغربية فهي ليست مجرد طالبة جامعية في كلية العلوم بجامعة طنطا قسم علوم الحاسب بل هي رمز للتحدي والإبداع في مواجهة الظروف الصعبة.

طفولتها ودراستها

نشأت نورا في بيئة داعمة حيث كانت محبوبة من جميع أفراد عائلتها رغم ظروفها الصحية الصعبة حيث تعاني من حالة "الجسم الزجاجي" واستطاعت أن تعيش طفولة مليئة بالحب واللعب مع أخواتها.

مراحل دراستها

مرت نورا بمراحل دراسية مليئة بالتحديات خاصة في المرحلة الثانوية وبفضل دعم والدتها وجهودها الشخصية تمكنت من تحقيق النجاح وحصلت على 90% في الثانوية العامة علمي رياضة لتلتحق بكلية العلوم قسم علوم الحاسب.

فكرة عمل مشروعها

بدأت نورا العمل منذ دخولها الجامعة حيث عملت في مجال “المودريتور” لمدة عامين وهذا العمل أكسبها خبرة كبيرة في مجال خدمة العملاء مما دفعها إلى بدء مشروعها الخاص فقررت العمل في مجال الأدوات المكتبية وبدأت مشروعها الذي يسمى "دكان البهجة" و يركز على الأدوات المكتبية ومنتجات تنمية المهارات.

التحديات والصعوبات

نورا شخصية كتومة ومنغلقة على نفسها مما جعلها تواجه تحديات عديدة في البداية وفي طفولتها لم يكن لديها كرسي متحرك وكانت والدتها تساعدها في التنقل مما شكَّل ضغط كبير على والدتها كما أن مشروعها كان يحتاج إلى تمويل كبير لكنها بدأت بمبلغ صغير حوالي 3000 جنيه وتمكنت من كسب ثقة الشركات التي دعمتها بمنتجات غير مدفوعة الثمن.

نجاح المشروع

فكرة "دكان البهجة" جاءت من حب نورا لمجال التربية والتخطيط لاستكمال دراستها في مجال الإرشاد النفسي والتربوي ورغم التحديات المادية نجحت في تطوير مشروعها بفضل دعم أسرتها لها والثقة التي كسبتها من الشركات.

دعم اسرة نورا

تلقت نورا دعمًا كبيرًا من عائلتها سواء من حيث الرعاية أو الدعم المادي حيث تولت والدتها رعايتها بينما والدها قدم الدعم المادي وله دور كبير جدا في حياتها كما تساعدها أختها فرحة في تجهيز الطلبيات( الأوردرات) .

رسالة نورا

توجه نورا رسالة للجميع بالاستمرار والمثابرة في تحقيق أحلامهم مهما كانت الصعوبات التي يواجهونها و تركز على أهمية الصبروالدعاية والتسويق في بداية أي مشروع.

نورا التي تعد مثال حي على أن التحدي والإصرار يمكن أن يحقق النجاح ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء اشرف الجندي محافظ الغربية بدعمها نفسيا ومعنويا لمواصلة تحدي الصعاب، إذ لم تنل أي استفادة من الخدمات التي قدمها الرئيس لذوي الهمم وأصحاب الإعاقة الحركية.

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