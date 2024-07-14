رئيس جامعة بنها: عقد شراكات مع كبرى الجامعات العالمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وعميد كلية الهندسة السابق الاحتفالية التي نظمتها كلية الهندسة بشبرا بمناسبة تخريج الدفعة الجديدة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من نواب رؤساء الجامعة السابقين، والدكتور جمال عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا، وأساتذة الكلية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وأولياء أمور الخريجين.

وفي بداية كلمته وجه الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للحضور بمناسبة تخرجهم، كما وجه التحية أيضا لأولياء أمور الطلاب شاكراً إياهم على جهدهم تجاه أبنائهم من أجل الوصول لهذا اليوم.

واكد " الجيزاوي" حرص الجامعة على تطوير المنظومة التعليمية بصفة مستمرة من خلال إمداد الطلاب بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لسوق العمل من خلال عقد الشراكات مع كبرى الجامعات العالمية، مضيفا أن جامعة بنها وبالأخص كلية الهندسة بشبرا ساهمت فى رفع تصنيف الجامعة لتصبح من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى القطاع الهندسي.

وألقى محافظ دمياط كلمة أعرب خلالها عن سعادته بوجوده في حفل تخريج الطلاب من كلية الهندسة مقدمًا كل التحية والشكر لأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور على جهودهم وحرصهم على تفوق أبنائهم وتخرجهم ، مقدمًا عدة نصائح هامة للطلاب الخريجين بضرورة العمل المتقن، والحرص على مواكبة التطور والتدريب المستمر ليصبحوا منافسين في سوق العمل.

من جانبه قال القائم بعمل عميد هندسة شبرا، إن الكلية وأبناءها دائمًا يتميزون بالاجتهاد والمثابرة وحب العمل التطوعي والبناء والتعمير، مقدمًا عددًا من النصائح الهامة للطلاب لرسم خريطة مستقبلهم والتي من أهمها الفخر بمهنة الهندسة وحب بلادهم مصر، مؤكدا أن الكلية قامت بإعدادهم لصناعة مستقبل واعد.

وخلال الاحتفالية جرى تكريم رؤساء الأقسام ومنسقي البرامج الدراسية ، كما تم تكريم الطلاب الأوائل على جميع أقسام الكلية وإعطائهم درع التميز.

احتفالية هندسة شبرا

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