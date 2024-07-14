ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية داخل مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالوجود الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية ضمن أعمال الحوكمة والرقابة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد وحدة الكلى الصناعي، وقسطرة القلب، والأشعة، والكيمياء الحيوية، وغرف الملاحظة، وحرص على الاستماع لآراء ومقترحات المرضى من متلقي الخدمات الصحية، للتعرف على أي تحديات تواجههم خلال تلقي الخدمة الطبية الخاصة بهم، مضيفا أنه أثناء المرور أوصى بسرعة توفير سرير داخل قسم رعاية القلب لأحد المرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير، شدد على ضرورة الانتهاء من سرعة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير، وفقًا لخطة التطوير المقترحة، لتقديم خدمة طبية وعلاجية شاملة، كما أوصى بضرورة الاهتمام بصيانة التكييفات، لتحسين بيئة عمل العاملين، والحفاظ على سلامة الطعام المقدم للمرضى.

كما شدد على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لأعمال التطوير الجارية في المستشفى، والتوسع في المساحات الخضراء، فضلًا عن تفقده أقسام المطبخ والمغسلة وغرف التعقيم، للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

وشملت جولة نائب الوزير، تفقد العيادات المتعاقدة مع التأمين الصحي داخل المستشفى، ومنها عيادة العظام والتي يصل متوسط ترددها اليومي 40 حالة، وعيادة الباطنة 120 حالة يوميًا، والأسنان التي تستقبل من 35 إلى 40 حالة، مؤكدًا على رؤية الوزارة في التوسع بمراكز الأسنان، كما أوصى القائمين على المستشفى بأهمية التوسع في عدد العيادات لتستقبل أعدادا أكبر من المنتفعين بالتأمين الصحي، كما استفسر عن معدل انتظار المرضى لدخول العيادات، واطمأن عن رضاهم عن مواعيد الانتظار.

وتفقد نائب الوزير صيدلية الطوارئ، وقسم الخدمة الاجتماعية المنوط بأبحاث شؤون المرضى، وإصدار القرارات العلاجية، كما اطمأن على التوزيع العادل للقوى البشرية داخل المستشفى، وذلك لعدم حدوث أي عجز أثناء سير العملية الطبية، وتفقد المعمل، مشيرًا إلى أهمية التواصل والتنسيق بشكل دوري مع فريق الرقابة والمتابعة بالوزارة، لتقييم العمل الصحي أولا بأول.

رافق نائب الوزير خلال جولته، الدكتور محمد فوزي مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى القاهرة التخصصي.

IMG-20240714-WA0038
IMG-20240714-WA0038
IMG-20240714-WA0037
IMG-20240714-WA0037
IMG-20240714-WA0036
IMG-20240714-WA0036
IMG-20240714-WA0035
IMG-20240714-WA0035
IMG-20240714-WA0034
IMG-20240714-WA0034
IMG-20240714-WA0033
IMG-20240714-WA0033
IMG-20240714-WA0032
IMG-20240714-WA0032
IMG-20240714-WA0030
IMG-20240714-WA0030
IMG-20240714-WA0031
IMG-20240714-WA0031
التشطيبات النهائية الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور محمد الطيب الرقابة والمتابعة بمحافظة القاهرة جودة الخدمات الطبية رفع الكفاءة والتطوير مستشفى القاهرة الجديدة