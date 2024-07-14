نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي

أجرى الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية داخل مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالوجود الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية ضمن أعمال الحوكمة والرقابة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد وحدة الكلى الصناعي، وقسطرة القلب، والأشعة، والكيمياء الحيوية، وغرف الملاحظة، وحرص على الاستماع لآراء ومقترحات المرضى من متلقي الخدمات الصحية، للتعرف على أي تحديات تواجههم خلال تلقي الخدمة الطبية الخاصة بهم، مضيفا أنه أثناء المرور أوصى بسرعة توفير سرير داخل قسم رعاية القلب لأحد المرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير، شدد على ضرورة الانتهاء من سرعة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير، وفقًا لخطة التطوير المقترحة، لتقديم خدمة طبية وعلاجية شاملة، كما أوصى بضرورة الاهتمام بصيانة التكييفات، لتحسين بيئة عمل العاملين، والحفاظ على سلامة الطعام المقدم للمرضى.

كما شدد على سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لأعمال التطوير الجارية في المستشفى، والتوسع في المساحات الخضراء، فضلًا عن تفقده أقسام المطبخ والمغسلة وغرف التعقيم، للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

وشملت جولة نائب الوزير، تفقد العيادات المتعاقدة مع التأمين الصحي داخل المستشفى، ومنها عيادة العظام والتي يصل متوسط ترددها اليومي 40 حالة، وعيادة الباطنة 120 حالة يوميًا، والأسنان التي تستقبل من 35 إلى 40 حالة، مؤكدًا على رؤية الوزارة في التوسع بمراكز الأسنان، كما أوصى القائمين على المستشفى بأهمية التوسع في عدد العيادات لتستقبل أعدادا أكبر من المنتفعين بالتأمين الصحي، كما استفسر عن معدل انتظار المرضى لدخول العيادات، واطمأن عن رضاهم عن مواعيد الانتظار.

وتفقد نائب الوزير صيدلية الطوارئ، وقسم الخدمة الاجتماعية المنوط بأبحاث شؤون المرضى، وإصدار القرارات العلاجية، كما اطمأن على التوزيع العادل للقوى البشرية داخل المستشفى، وذلك لعدم حدوث أي عجز أثناء سير العملية الطبية، وتفقد المعمل، مشيرًا إلى أهمية التواصل والتنسيق بشكل دوري مع فريق الرقابة والمتابعة بالوزارة، لتقييم العمل الصحي أولا بأول.

رافق نائب الوزير خلال جولته، الدكتور محمد فوزي مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى القاهرة التخصصي.

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