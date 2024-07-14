زيارة ميدانية لطلاب "حقوق أسيوط" لأكاديمية الشرطة بالقاهرة

نظمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، زيارة ميدانية لطلابها إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة؛ بهدف دعم الاستفادة العلمية بمحاكاة الطلاب للواقع العملي والتعرف على إمكانيات الأكاديمية وما تقدمه للطلاب، وتأكيد التعاون والترابط بين طلبة وطالبات حقوق أسيوط ونظرائهم فى كلية الشرطة.

جاءذلك بتنظيم من الدكتور رجب الكحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.

كان فى استقبال وفد الجامعة؛ اللواء الدكتور مدير كلية الشرطة، وعدداً من قيادات وضباط الأكاديمية، إلى جانب عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة .

تضمنت الزيارة جولة داخل الأكاديمية؛ للتعرف على كيانات الأكاديمية، من بينها مركز بحوث الشرطة والإمكانيات اللوجستية به، ودور المركز في تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية الصديقة والشقيقة ودول الكومنولث.

كما تضمنت الزيارة؛ مشاهدة فيلم تسجيلي لأنشطة الأكاديمية المختلفة في مجال؛ وكيفية إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة، وتدريب الضباط بمختلف القطاعات؛للنهوض برسالتهم الأمنية، وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات، والإلتزام بالقيم الإنسانية، والأخلاقية، وإحترام القانون، وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.



واستكمل الوفد جولته؛ بزيارة المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية والذي يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية - الأجنبية)؛ للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجمع ميادين التدريب القتالي، وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة، وإختتمت الجولة بمشاهدة عروض (الخيالة- كلاب الأمن والحراسة).

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ إن تلك الزيارات تساعد الطلبة على معرفة تحقيق رسالة العلم فى مجال "القانون والأمن"، بأسلوب عصرى ومتطور، وبشكل عملى، فى كبرى المؤسسات الشرطية فى الدولة والمنطقة؛ لما تمتلكه من قدرات، وإمكانيات حديثة ومتطورة فى؛ إعداد خريجين يجيدون تطبيق القانون، مضيفاً أن تلك التجارب تخلق نوعاً من التواصل، والتلاحم، بين طلبة حقوق أسيوط ، ونظرائهم فى كلية الشرطة، إلى جانب مد جسور التعاون، والترابط بين مختلف جهات الدولة.

ومن جانبه ، أشار الدكتور دويب صابر؛ إلى حرص إدارة الكلية على تكرار تلك الزيارة التى تسهم فى تنمية وصُقل الخبرات لطلاب الكلية، وفتح مداركهم الفكرية والثقافية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين طلاب كلية الحقوق، وغيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على تنظيم؛ تلك الزيارة المُثمرة، والبناءة، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب الأكاديمية في سبيل إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري.



شارك فى الزيارة، وفد من جامعة أسيوط ضم؛ الدكتور محمد عبدالعليم أستاذ مساعد بقسم تاريخ القانون ومدير برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، والدكتورة مريم عبدالملك القمص مدرس قانون المرافعات وعضو مجلس النواب، والدكتور محمود رشاد مدرس مساعد بقسم القانون العام، والدكتور إياد أحمد عبدالمولى معيد بقسم القانون المدنى ببرنامج اللغة الإنجليزية، والدكتور أشرف جاب الله مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.