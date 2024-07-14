وزير الشئون النيابية: برنامج الحكومة يضع أمن مصر المائي والغذائي أولوية

وجه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة لما دار من مناقشات وحوار ديمقراطي، واصفاً ملاحظات النواب بأنها كانت الطرح النافع الذي التف حوله الوزراء.



وأشار الوزير إلى أن برنامج الحكومة يؤكد على أن أمن مصر المائي دائماً على رأس أولويات الحكومة، وأن أمن مصر الغذائي هدفاً استراتيجياً على رأس أولويات الحكومة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة، وبحضور وزيرى الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.