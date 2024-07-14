خبير: لجنة تحقيق جيش الاحتلال لعملية طوفان الأقصى أثبتت فشل المنظومة الأمنية

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع السابق، إن لجنة التحقيق التي شكلها الجيش الإسرائيلي لعملية طوفان الأقصى أثبتت فشل المنظومة الأمنية، كما أن عناصر عندما نفذت العملية وخطفت أكثر من 2500 مستوطن يهودي تم تصفية أكثر من نصفهم بواسطة القوات الإسرائيلية.

وأضاف "عبدالمنعم" خلال استضافته في قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من خلال معلومة بأن القيادي في حماس محمد الضيف موجودا في منطقة المواصي بصحبة أحد القيادات في غرفة منخفضة خلف المخيم، والجانب الإسرائيلي لديه من الأسلحة المحملة على الطائرات المقاتلة "إف 16" أو الدرون ما يصيب رأس شخص موجود على كرسي داخل غرفة من شرفة.

وتابع: "كون الجانب الإسرائيلي يستهدف المعسكر بهذا الهجوم الغاشم فهو قتل متعمد، وتصفية بمعنى الكلمة لسكان قطاع غزة وجريمة يعاقب عليها القانون، وجهاز الشاباك ليس لديه معلومة حول تصفية الضيف أم لا وهذا دليل على أن عملية المواصي تصفية عرقية".