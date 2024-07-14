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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. كواليس أول يوم تصوير لفيلم "المدرسة" لـ حورية فرغلى

جانب من الكواليس
جانب من الكواليس
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انطلق تصوير أول أيام فيلم "المدرسة"  إسم مؤقت، وذلك بالديكور الأول الداخلى في إحدى الإستديوهات الرئيسية داخل محافظة الجيزة.

 جمعت المشاهد الأولى كل من النجمة حورية فرغلى وطارق النهرى ونور الكاديكى ومحمود فارس ومجموعة من الوجوه الصاعدة وعلى رأسهم ميدو فايد وآخرين.

حيث كشفت النجمة حورية فرغلي بأنها تسعى من خلال فيلم " المدرسة" إلي توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير وذلك في إطار العادات والتقاليد المصرية وغيرها.

وأضافت حورية بأن لوكيشن تصوير العمل يدور بعدة تحفيزات وعوامل إيجابية من قبل المنتج محمد حمزة وذلك بتوفير كافة الإجراءات الإحترازية داخل بلاتو التصوير واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لجميع فريق العمل للمرور بسلام، مما يساعد ذلك على الإستقرار والراحة النفسية لكي يخرج العمل فى أفضل صورة لتليق بالجمهور المصرى العريق.

جدير بالذكر بأن فيلم"المدرسة" بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى وإخراج محمد جمال الحدينى.

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المدرسة حورية فرغلي محمد جمال الحدينى