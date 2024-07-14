القوات الروسية تحرر بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية حررت بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقوم الجهات المعينة حاليا بتطهيرها من الألغام.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك)، "أنه نتيجة للعمليات الناجحة، حررت وحدات من مجموعة فوستوك الروسية بلدة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية وتقوم بتطهيرها من الألغام".

وتابع البيان أن وحدات من مجموعة فوستوك الروسية هزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للفرقة 72 الآلية والمشاة الآلية 58 ولواء الدبابات الأول للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع رقم 128 في مناطق فوديانوي وبريتشيستوفكا وفيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وخمسة مدافع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوعة في بريطانيا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم. وذكر البيان أن وحدات من مجموعة دنيبر هزمت أفراد ومعدات ألوية الهجوم الجبلي 65 الآلية و128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 35 مشاة البحرية ولواء الحرس الوطني 23 في مناطق توكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونوفوكامينكا، ودنيبروبيتروفسك، ونيستيريانكا، وبياتيخاتكي، في مقاطعة زابوروجيه.

وأضاف البيان أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى حوالى 70 عسكريًا وأربع مركبات ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم "إم 777" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية "إم 198" مصنوعة في الولايات المتحدة ومدفع "دي – 20" عيار 152 ملم.