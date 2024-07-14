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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يستقبل وفد جمعية مستثمرين ٦ أكتوبر لتهنئته

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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إستقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وفدا من جمعية مستثمرى ٦ أكتوبر لتهنئته بمناسبة توليه منصب محافظاً للجيزة.

وخلال اللقاء تقدم محافظ الجيزة بالشكر للحضور على التهنئة، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد نهضة تنموية شاملة بمختلف المجالات ومعبرا عن أماله لصنع مناخ من التعاون المشترك بين المحافظة وجمعيات المستثمرين ووضع ألية لتبادل الخبرات لتحقيق أهداف التنمية.

وأكد النجار، على توافر العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة بقطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والطرق والخدمات والتى من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والإستثمار بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.


من جانبهم قدم أعضاء وفد جمعية مستثمرى ٦ أكتوبر التهنئة للمحافظ على توليه مهام منصبه متمنين له النجاح والتوفيق، ومؤكدين على تطلعهم للمشاركة فى تنفيذ خطط التنمية والتطوير بمختلف أنحاء المحافظة.

محافظ الجيزة يستقبل وفد جمعية مستثمرين ٦ أكتوبر تهنئته بمناسبة توليه مهام منصبة ووضع آليات التعاون لصالح المواطنين توفير فرص عمل للشباب أستقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة