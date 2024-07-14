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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

في أول تصريح بعد محاولة اغتياله.. "ترامب": علينا أن نقف متحدين وألا نسمح للشر بالانتصار

ترامب
ترامب
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أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري، ضرورة أن يتحد الشعب الأمريكي ويظهر شخصيته الحقيقية وألا يسمح للشر بالانتصار.

وكتب "ترامب" في منشور عبر منصة (تروث سوشيال) اليوم الأحد "شكرًا للجميع على أفكاركم وصلواتكم بالأمس، لأن الله وحده هو الذي منع حدوث ما لا يمكن تصوره".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، في أول تصريح بعد محاولة اغتياله: "لن نخاف، بل سنبقى صامدين في إيماننا ومتحدين في وجه الشر. وندعو بالشفاء للجرحى، ونحمل في قلوبنا ذكرى المواطن الذي قُتل بطريقة فظيعة".

وتابع: "أنا حقًا أحب بلدنا، وأحبكم جميعًا، وأتطلع إلى التحدث إلى أمتنا العظيمة هذا الأسبوع من ولاية ويسكونسن".

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