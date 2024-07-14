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الأحد 14 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار أعمال رصف وتطوير منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي ببورسعيد.. صور

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف
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أعلنت محافظة بورسعيد، استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة بالضواحي، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد بالتنسيق مع حي الضواحي، ومديرية الطرق والنقل للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك  في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق الداخلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف بيان محافظة بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة من أعمال الرصف وتوسعة الطريق ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وزيادة المسطحات الخضراء.

ويأتي ذلك وفقا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

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