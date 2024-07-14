بحضور 3 وزراء.. لجنة مناقشة برنامج الحكومة تواصل اجتماعاتها

تواصل لجنة مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب اجتماعاتها، وبدأت الجلسة بحضور وزراء الموارد المائية والري الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكان قد انطلق صباح اليوم اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي بحضور " ٤ وزراء ".

حيث واصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها المكثفة، اليوم الأحد 14 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء: (الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، البيئة،)، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي).

ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والسادة الوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.