أضرار قلة النوم وفوائده لصحة الجسم

النوم من اهم الأشياء التي يحتاجها الجسم فيعيد الجسم طاقته بفضل النوم ويتحسن الجسم والألم من خلال النوم كما ان الصحة النفسية والجسدية اهم عامل فيها النوم ذلك ينصح جميع الاطباء بضرورة النوم الجيد لجميع اعضاء الجسم وحذروا من السهر ليلا والنوم ساعات قليلة فقد يحدث الكثير من المشاكل الصحية والأمراض.



-فوائد النوم:

*تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

*ضبط نسبة السكر بالدم يساعد النوم على تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

*تقليل الوزن يساعد والشعور بقلة الجوع.

* ينتج عن النوم بعمق والاسترخاء عدد لانهائي من الفوائد التي تعزز وظائف الدماغ.

*يساعد في القدرة على التركيز وعلى أداء المهام والإنتاجية.

* تحسين المزاج واسترخاء الجسم وشحن طاقته وتحسين المزاج والتخلص من الضغط العصبي والاكتئاب.

*تقوية المناعة وتعزيز صحة الجهاز المناعي.

* النوم مبكرًا لعدد ساعات كافية على نضارة وحيوية الوجه، والوقاية من ظهور الهالات السوداء تحت العين، التي تعد أحد الآثار السلبية للسهر وقلة النوم.





-أضرار قلة النوم:



قلة النوم تؤدي إلى إفراز هرمونات تزيد من القلق والضغط العصبي.



قلة النوم تؤدي لزيادة الالتهابات بالجسم وضعف الجهاز المناعي



زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض القلب والتقرحات والخرف.



تؤدي قلة النوم لزيادة احتمالية التعرض للإصابات والتقليل من حافز أداء التمارين الرياضية.



النوم المتأخر يؤدي لصعوبة الاستيقاظ صباحًا، والتعامل بعصبية ومزاج سيء مع الآخرين والتأثير سلبًا على العلاقات الاجتماعية.



قلة النوم تزيد من خطر التعرض لحوادث السير والغفوة أثناء القيادة.

