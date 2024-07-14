عقب اعتماده من السيسي.. من هو صالح بن عيد سفير السعودية بالقاهرة؟

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد اثني عشر سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية ومنهم صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية.

ونرصد أبرز المعلومات عن صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بمصر:

- شغل منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند

- شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأول للاستثمار وممثل المملكة الدائم في منظمة التجارة العالمية

- كما شغل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي

- كما شغل منصب عضو في اللجنة المالية في نفس المجلس ووكيل شؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة السعودية ونائب مدير عام التنمية الصناعية في الدار السعودية لخدمات الاستشارية.

- كما عمل في صندوق النقد الدولي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني السعودية، وكان عضوا في مجلس الاتحاد البرلماني الدولي.

عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات: بما في ذلك المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة سابك وشركة بترومين والشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية وشركة الخطوط الجوية السعودية للشحن الجوي كارجو وشركة الاتحاد للتأمين التعاوني

- حاصل على درجة الماجستير في علم الاقتصاد التطبيقي من الجامعة الأميركية في الولايات المتحدة الأمريكية ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود.

- مسيرة حافلة ومتنوعة تشهد على خبرة واسعة في مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والإدارة.

وفي السياق أعرب السفير صالح بن عيد الحصيني سفير السعودية لدى مصر عن اعتزازه وعميق امتنانه للثقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعيينه سفيرًا لدى جمهورية مصر العربية.

وقال في كلمته المنشورة على صفحة السفارة بموقع وزارة الخارجية السعودية: إن تمثيل وطني في مصر الكنانة شرف كبير ومسؤولية عظيمة لمواصلة تنفيذ توجيهات القيادة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين المملكة ومصر وتوثيقها وتقوية أواصرها، ولخدمة المواطنين السعوديين والعناية بمصالحهم».

وأعرب السفير الحصيني عن شعوره بالسعادة البالغة للعمل في مصر وشعبه المحب الكريم الذي يحمل تاريخًا عريقًا وحضارة ثرية، لافتا إلى أنه في ظل حرص قيادتي البلدين لرفع العلاقات الاستراتيجية بينهما لأعلى مستويات ممكنة فإنني أتطلع لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالتعاون والعمل الدؤوب مع الجانب المصري؛ لتحقيق المصالح المشتركة والتقدم والرخاء للبلدين الشقيقين

وشدد على أن ما تشهده المنطقة من تحديات جسيمة وأحداث متسارعة يؤكد حتمية تضافر جهود التعاون المشترك والتفاهم الوثيق بين البلدين الشقيقين سعيًا لعبور هذه المرحلة وإيجاد حلول مستدامة لتحقيق السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ختام كلمته دعا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا في مساعينا لخدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو مستقبل زاهر لبلدينا وللأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

