وزير التموين يبحث مع اتحاد الغرف التجارية تحقيق الاستقرار لأسعار السلع

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وفداً من الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس الوفد احمد الوكيل رئيس الاتحاد، و المهندس هانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد.

حيث تم أثناء اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية في العديد من الملفات والتي كان أبرزها ملف ضبط الأسواق والأسعار خلال الفترة القادمة.



وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب لاستقرار الأسعار بالسوق المحلى.

كما تمت مناقشة سبل التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك في مجال حماية المستهلك وصون حقوقه.

و قد تم الاتفاق على عقد مجموعة من الاجتماعات الأخرى مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يضمن ضبط الأسواق والاسعار.