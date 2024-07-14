ads
الأحد 14 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين يبحث مع اتحاد الغرف التجارية تحقيق الاستقرار لأسعار السلع

وزير التموين يستقل
وزير التموين يستقل وفد من الغرف التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وفداً من الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس الوفد  احمد الوكيل رئيس الاتحاد، و المهندس هانى محمود  النائب الأول لرئيس الاتحاد.

حيث تم أثناء اللقاء  بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية في العديد من الملفات والتي كان أبرزها ملف ضبط الأسواق والأسعار خلال الفترة القادمة.

وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب لاستقرار الأسعار بالسوق المحلى.

كما تمت مناقشة سبل التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك في مجال حماية المستهلك وصون حقوقه.

و قد تم الاتفاق على عقد مجموعة من الاجتماعات الأخرى مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يضمن ضبط الأسواق والاسعار.

وزير التموين شريف فاروق أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية تطبيق منظومة ضبط الأسعار