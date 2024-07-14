رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تأبين الراحل الدكتور "عبد المجيد سليمان"

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم بكلية الحقوق ، فعاليات حفل تأبين الراحل الدكتور عبد المجيد سليمان أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ووكيل الكلية وعضو مجلس الشوري الأسبق ، وذلك بحضور الدكتور أنس جعفر نائب رئيس الجامعة ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ والدكتور عادل أبو هشيمة عميد الكلية والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

و شهد الحفل حضور عدد كبير من قيادات المجتمع ورجال القانون، ووكيلي مجلس النواب والشيوخ وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، واستهلت فعاليات الحفل بعرض فيلم تسجيلي بعنوان " سيرة ومسيرة" للراحل الدكتور عبد المجيد سليمان.

وخلال كلمته أشاد الدكتور منصور حسن، بصفات الراحل ومكانته المرموقة في مجالات القانون ، لافتاً إلى أن الراحل كان يتمتع بأخلاق عالية وحكمة نافذة وقدرة فذة على إدارة الأمور وكان عفيف اللسان لين الطبع رحيم القلب، وترك إرثًا علميًا غنيًا من خلال كتبه ومراجعه ، مؤكدًا أن الراحل كان من رواد القانون المصري والعربي، وله إسهامات جليلة في تطوير منظومة التشريعات والقوانين .

من جانبه، أكد الدكتور عادل أبو هشيمة أن الراحل يعد رمزاً من رموز القانون والسياسية بالدولة المصرية، وكانت حياته مليئة بالإنجازات والعطاء وكان نموذجا للوسيطة والحكمة والمرونة والاتزان ، فيما قال الدكتور أنس جعفر أنه زامل الدكتور عبد المجيد عن قرب لمدة تصل إلى 60 عاماً وما لقي منه إلا الخير وحب الخير للغير ومساعدة الناس وكان حكيما طيب القلب دمث الخلق.

فيما أعربت الدكتورة حنان سليمان عن سعادتها لما لمسته من حب كبير من الناس للراحل وقالت أنه كان نموذج للأب الحنون المعلم، فيما أفاد الدكتور رابح رتيب أن الراحل كان لا يتأخر عن خدمة أحد على الإطلاق وكان يمشي في قضاء حوائج الناس، وقال الأستاذ توني عثمان أن الراحل كان لا يعرف الحقد والكراهية وتعلمنا منه الكثير من الحكمة في إدارة الأمور.

وفى نهاية الحفل قام الدكتور منصور حسن بتسليم" درع الوفاء" إلى الأستاذ مازن سليمان حفيد الدكتور عبد المجيد سليمان تقديراً للراحل على جهوده الكبيرة وإسهاماته المتميزة بكلية الحقوق والجامعة.