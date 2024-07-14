جامعة أسيوط تنظم لقاءات لتنمية مهارات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للموظفين

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط، بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات، لقاءات تنموية؛ لتنمية مهارات الموظفين بالمكتبات الجامعية تحت عنوان:" تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمكتبات الجامعية"، والتي تمتد فعالياتها خلال الفترة من ١٤ ، وحتي ١٦ من شهر يوليو، وذلك بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إلى أن اللقاءات تستهدف تسليط الضوء على أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي ، وفوائده في تحسين خدمات المكتبات الجامعية، وتحليل البيانات البحثية، وتحسين عمليات الفهرسة، والاسترجاع، فضلاً عن مواكبة تطور تقنيات التعليم، وتعزيز دور الذكاء الصناعي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مخرجاتها العلمية، والبحثية.

شهد افتتاح الفعالية حضور؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والدكتورة بثينة محمد الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور محمد بدري حسين مدير عام المكتبات، والأستاذ خالد عمران مدير عام إدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو ( ٥٠ ) من العاملين بالمكتبات بالجامعة.

وثمن الدكتور جمال بدر؛ دور قطاع المكتبات بجامعة أسيوط، في تيسير اطلاع الطلاب، والباحثين؛ على أحدث الأمور العلمية، والعالمية، وتدريبهم، وصقل مهاراتهم ؛ في أسس كتابة، وإعداد الرسائل العلمية، مؤكداً حرص الجامعة على تحويل كافة الملفات الورقية داخل قطاع المكتبات إلى ملفات إلكترونية؛ من أجل تطبيق الرقمنة، فضلاً عن تغيير كافة الأساليب التقليدية السابقة، وجعلها أساليب إلكترونية منها: تفعيل الكروت الممغنطة للطلاب ؛ من أجل تيسير تسجيل الدخول، والخروج للمكتبة؛ للاطلاع على شبكة المعلومات بشكل ميسر ، وسهل.

وأوضح الأستاذ شوكت صابر: إن جامعة أسيوط تسعى - دائماً- نحو مواكبة التطور السريع، في تكنولوجيا المعلومات، وتعمل على توظيف كافة إمكانياتها؛ من أجل خدمة العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الجامعة تخطو خطوات واضحة؛ نحو تطبيق التحول الرقمي بمختلف قطاعات، وإدارات الجامعة، تماشياً مع إستراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠، والخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط، لافتاً إلى حرص الجامعة على رفع كفاءة الجهاز الإداري داخل الجامعة من خلال عقد الدورات التدريبية، واللقاءات التنموية؛ لتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري.

كما أعرب الأستاذ أسامة السيد؛ عن سعادته بتعاون الإدارة العامة لتنمية المواهب، مع الإدارة العامة للمكتبات؛ لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، مؤكداً على أهمية تنظيم اللقاءات التنموية؛ في تحسين أداء العاملين، وصقل مهاراتهم، ورفع كفاءتهم، وفرصة جيدة لتبادل الخبرات، والاستفادة من المحاضرين المشاركين.

وأشارت الدكتورة بثينة الفاتح؛ إلى أن اللقاء يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة لنخبة متميزة من الأساتذة؛ لتنمية مهارات العاملين في قطاع المكتبات، وتدريبهم على المهارات الرقمية المطلوبة، وأهمها التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية، متمنيةً للمشاركين الاستفادة من موضوع اللقاء.

حاضر في اللقاء كل من: الدكتور محمد بدري حسين مدير عام المكتبات بجامعة أسيوط، والدكتور محمد أحمد ثابت الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، والدكتور منصور سعيد الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب.