مستجدات دخول المساعدات إلى قطاع غزة

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنّ صباح اليوم شهد توجه 20 شاحنة تحمل مساعدات من المواد الغذائية من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 11 شاحنة الوقود والبترول "الغاز الطبيعي والسولار".

وأضاف "إبراهيم"، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى هذه اللحظة، أفرغتة شاحنات المواد الغذائية حمولتها في منفذ كرم أبم سالم، وعادت هذه الشاحنات إلى محيط معبر رفح البري من الجانب المصري".

وتابع: "أما فيما يخص شاحنات الوقود، لم تفرغ سوى 3 شاحنات حمولة الوقود الخاصة بها، وتبقى في منفذ كرم أبو سالم حتى هذه اللحظة حوالي 8 شاحنات من المواد البترولية، ولا نعلم ما إذا كانت ستفرغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم أم ستعود، وهذا ما تعودنا عليه من قبل سلطات الاحتلال، وهذا الحديث عن المساعدات يبدو كلاسيكيا نتيجة التعنت الإسرائيلي أمام دخول عملية المساعدات الإنسانية في ظل احتياج الأشقاء لها في الداخل نتيجة الحصار الخانق الذي تفرطه سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر".



