"أثر الضغوط السكانية على التنمية المستدامة" ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهره الكبرى التابعة لقطاع الانتاج الثقافى وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ندوة ثقافية بعنوان أثر الضغوط السكانية على التنمية المستدامة وذلك غدا الأثنين 15 يوليو الجارى فى تمام الخامسة عصرا ، فى اطار الإحتفال باليوم العالمى للسكان.

يدير الندوة يحيى رياض يوسف مدير مكتبة القاهره الكبرى ويستضيف اللقاء السفير مصطفي الشربيني، المراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ وعضو مفوضية منظمة الصحة العالمية للمجتمع المدني مع مجموعة من اساتذه الجامعات والإعلاميين والصحفيين

تلقى الندوة الضوء حول المعايير التسعة لإعلاء الحق الإنساني في تنظيم الأسرة وهي: تجنب التمييز حيث لا ينبغي أن تمنع خدمات تنظيم الأسرة و المعلومات المتصلة بها بسبب نوع العرق أو إعاقة أو الحالة الاجتماعية، وإتاحة الخدمات ذات الصلة حيث ينبغي للبلدان ضمان تيسير حصول الجميع على البضائع والخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة، وكذلك القبول؛ إذ ينبغي أن تتاح خدمات موانع الحمل والمعلومات المتصلة بها إتاحة تحفظ الكرامة، وبما يحترم القواعد الأخلاقية للمهن الطبية واحترام ثقافة الأفراد، والجودة فينبغي أن تخلو المعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة من الأخطاء العلمية وأن تنشر بشكل واضح.

يذكر في عام 1994، شكل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة حدثا بارزا وأحدث تحولا في التفكير العالمي بشأن قضايا السكان والتنمية، وتبنى جدول أعمال جريء، واضعا بموجبه كرامة الأفراد وحقوقهم في صميم التنمية المستدامة