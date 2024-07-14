عقب اعتمادها من السيسي.. من هي هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة؟

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد اثني عشر سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية ومنهم السيدة هيرو مصطفى غارغ.. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

ونرصد أبرز المعلومات عن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكة الجديدة:

السيدة هيرو مصطفى غارغ.. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

- هاجرت مع عائلتها من كردستان العراق نحو الولايات المتحدة قبل قرابة نصف قرن

- أدت السفيرة هيرو مصطفى جارج اليمين الدستورية كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر

- شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023

- عملت في مكتب نائب الرئيس جو بايدن في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا.

- تتحدث الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية إلى جانب الإنجليزية

يعد تعينها هام جدا في ظل ما تعيشه المنطقة من تحولات وأزمات وهو يعكس رغبة أميركية لتطوير العلاقات وتمتينها مع مصر والدولة العربية وفي حديث سابق لها قالت إن مصر شريك للولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة حيث تلعب دورا مهما من غزة للسودان لليبيا.

وأكدت أن الشراكة بين البلدين تمتد أعمق من الشراكة السياسية حيث تستمثر الولايات المتحدة في الناس مؤكدة تعاون الأمريكيين والمصريين كل يوم في كافة المجالات مضيفة أن هذا هو أول احتفال لها بعيد الاستقلال بعدما تولت منصبها كسفيرة للولايات المتحدة فى مصر موضحة أن المناسبة تحمل معنى خاصا بالنسبة لجميع الأمريكيين حيث يجسد القيم التي تمثلها الأمة الأمريكية لأولئك الذين يبحثون عن حياة أفضل والتي تعتمد على الحياة والحرية والسعي وراء السعادة.

