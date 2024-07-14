أمين صندوق المهندسين يطالب باستثمار أصول النقابة ومنها النوادي

طالب الدكتور المهندس معتز طلبة، أمين صندوق نقابة المهندسين، أن يكون هناك توجُّه فعال في استثمار أصول النقابة ومنها النوادي، والوصول لأعلى درجات الكفاءة في إدارة الملفات للوصول لأفضل النتائج من تعظيم الاستفادة من نوادي النقابة.

وأوضح "طلبة" خلال كلمته اجتماع لجنة الأندية وإنشاء المصايف، أن هيئة مكتب اللجنة معاصرة للمشاكل التي تواجه النوادي، مطالبًا بضرورة الوصول لنتائج واقعية وقابلة للتطبيق.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، والدكتور المهندس معتز طلبة- أمين صندوق النقابة، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، عقدت لجنة الأندية وإنشاء المصايف اجتماعها الأول، برئاسة المهندس جمال سيد عبدالواحد.



شارك في الاجتماع المهندس محمد ثروث - وكيل اللجنة، والمهندس مينا نظمي لبيب- المقرر المساعد للجنة، وأعضاء اللجنة.