وزيرة التضامن: تعزيز التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ووفد من أعضاء الأمانة الفنية للتحالف، وذلك بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم على تقديم تهنئة خاصة للدكتورة مايا مرسي على توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المهندسة مارجريت صاروفيم لاسيما كونهما أعضاء لمجلس أمناء التحالف، متمنية لهما دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تؤديه الوزارة، كما قامت السفيرة نبيلة مكرم بتقديم درع التحالف للدكتورة مايا مرسي والمهندسة مارجريت صاروفيم على جهودهما في تنمية المجتمع.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لهذه الزيارة، مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يجمع أكبر مؤسسات للعمل الأهلى في مصر، حيث قدم مجهودات كبيرة على مدار العامين ونصف السابقين ومساعدات للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا داخل مصر، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي لعبه التحالف إقليميًا للأشقاء في ليبيا والسودان ومؤخرًا إطلاقه قوافل عديدة لدعم الأشقاء في فلسطين.

وشهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، نظرًا للدور المهم الذي يلعبه التحالف في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، فضلا عن الثقة الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة السياسية في التحالف الوطني والمجتمع المدني المصري، الذي يثبت قدرًا كبيرًا من النجاح، كما أنه لن يتحقق أي أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات المعنية ، وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لذلك ستكون هناك شراكة وتعاون كبير بين الوزارة والتحالف الوطني في تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج المختلفة على مستوى الجمهورية بما يعود بالفائدة على المواطن البسيط.